مصرع 5 أشخاص صدمهم ميكروباص على الصحراوي الشرقي جنوبي المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

لقي 5 أشخاص مصرعهم، مساء الأحد، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهم أثناء وقوفهم على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوبي محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بخمسة أشخاص ووفاتهم في الحال أثناء وقوفهم بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع 5 أشخاص هم: عيسى عبدالعاطي سعيد، 43 سنة، سعيد طه إسماعيل، 46 سنة، محمد علي عبدالعاطي، 13 سنة، صلاح محمد إبراهيم، 35 سنة، رمضان سعيد إسماعيل، 45 سنة، جميعهم من محافظة الغربية.

جرى نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتم التحفظ على سائق الميكروباص، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.