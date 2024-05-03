خلعوها الفستان ولبسوها الكفن.. تشييع جنازة العروس ضحية حادث الزفاف بكفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي مطوبس في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، جنازة ممرضة توفيت بعد فترة تلقيها العلاج دامت حوالي 10 أيام بأحد المستشفيات الخاصة على أجهزة التنفس الصناعي إثر تعرضها لحادث غرق بسقوط سيارة زفتها في مياه ترعة على طريق قرية ديبي - رشيد بمحافظة البحيرة.

وصل جثمان العروس "شيماء باشا"، في العقد الثاني من العمر، وتقيم بمدينة مطوبس إلى مسقط رأسها قادمًا الجثمان من الإسكندرية ليؤدي أهالي مطوبس صلاة الجنازة عليها بمسجد عبدالوهاب، وتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير ليوارى جثمانها الثرى بمقابر أسرتها بمدينة مطوبس وسط دموع الصغار والكبار.

كانت العروس المتوفية تعرضت لحادث انقلاب سيارة زفافها بمياه ترعة أمام قرية ديبي التابعة لمركز رشيد والموازية لمدينة مطوبس ما أدى إلى وفاة صديقة العروس وتدعى نورهان محمد عبد الله عرفات، 25 عامًا، وإصابة العروس بإصابات بالغة.

ووفق ذلك جرى نقل العروس لتتلقى العلاج على أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة في مستشفى خاص بقرية ادفينا بمحافظة البحيرة مرتدية فستان فرحها وقتذاك بينما جرى نقلها إلى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية لاستكمال العلاج هناك بعد استجابتها للعلاج، زتحسن طفيف في حالتها الصحية.

وبحسب مصادر طبية لمصراوي كانت العروس تعرضت لتوقف بعضلة القلب مدة تجاوزت 35 دقيقة وجرى اتخاذ اللازم طبيًا نحوها بإجراء عمليات الإنعاش القلبي بمكان الحادث من قبل زملائها وجرى بعد ذلك نقلها إلى قسم العناية المركزة بمستشفى خاص بقرية إدفينا بوضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وأكدت المصادر الطبية أن العروس ظلت تعاني من عدم استقرار في ضربات القلب لسوء حالة الرئة نتيجة سقوطها في مياه الترعة ليجرى نقلها إلى أحد مستشفيات اسكندرية وتوفيت فيه خلال تلقيها العلاج هناك بعد حوالي 10 أيام من وقوع الحادث.

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