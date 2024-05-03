الكرملين يستنكر تصريحات ماكرون بشأن إمكانية نشر قوات في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ)

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة،أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية نشر قوات في أوكرانيا، "خطيرة للغاية".

وأضاف بيسكوف للصحفيين، "فرنسا، ممثلة برئيس الدولة الفرنسية، تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية تورطها المباشر على الأرض في الصراع حول أوكرانيا، وهذه التصريحات تمثل "توجها خطيرا جدا"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وحدد الرئيس الفرنسي في مقابلة مع مجلة " إيكونوميست" البريطانية نشرت أمس الخميس: شرطين لإرسال قوات إلى أوكرانيا، أولهما، حال ورود طلب أوكراني بهذا الصدد، وثانيا في حال اخترق الروس خطوط الجبهة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يوجد طلب بهذا الصدد من أوكرانيا حتى الآن.

وحدد الرئيس الفرنسي في مقابلة مع مجلة " إيكونوميست" البريطانية نشرت أمس الخميس: شرطين لإرسال قوات إلى أوكرانيا، أولهما، حال ورود طلب أوكراني بهذا الصدد، وثانيا في حال اخترق الروس خطوط الجبهة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يوجد طلب بهذا الصدد من أوكرانيا حتى الآن.

كان ماكرون أنه قد صرح في شهر مارس الماضي أنه لا يستبعد أن تقوم باريس بعملية برية في أوكرانيا في مرحلة ما.

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وردا على تصريحات ماكرون ، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأنه سيكون من الجيد أن ترسل فرنسا جنودا إلى أوكرانيا.

وقال ميدفيديف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "سيكون من الجيد للفرنسيين أن يرسلوا فوجين إلى أوكرانيا، حينها لن تكون مسألة تدميرهم المنهجي هي الأصعب، بل مهمة غاية في الأهمية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويتردد أن فرنسا زودت أوكرانيا بمعدات بقيمة تبلغ نحو 6 ,2 مليار يورو) 8 ,2 مليار دولار) منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.