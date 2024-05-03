المطران سلوان ترأس رتبة دفن المصلوب بكنيسة الصعود الإلهي في كفرحباب- غزير

ترأس متروبوليت أبرشية جبيل و​البترون​ المطران ​سلوان موسى، قداس رتبة دفن المصلوب في كنيسة الصعود الإلهي في كفرحباب- غزير، وذلك بمناسبة الجمعة العظيمة للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، بحضور حشد من المؤمنين.

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