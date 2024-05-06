الرئاسة الفلسطينية تُجري اتصالات مُكثفة لوقف مجزرة اجتياح “رفح”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها تُجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية خاصة الأمريكية، لوقف مجزرة اجتياح رفح، جنوب قطاع غزة.

وذكرت الرئاسية – في بيان صحفي – أنها تطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع وقوع هذه المجزرة التي تحذر من تداعياتها الخطيرة، مشددة على أن اجتياح رفح؛ يعني أن مليونا ونصف مليون مواطن فلسطيني سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية، ومحاولات تهجير حذرنا منها سابقا.

وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد، على أن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتما دون حل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.