اشار النائب السابق عمار حوري خلال زيارته ووفد من مجلس أمناء وقف البر والإحسان، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الى اننا "تشرفنا اليوم بزيارة دريان متابعةً لمبادرة البر والإحسان للتعاون التي أطلقناها في شباط الماضي في ذكرى تأسيس الوقف، وأطلعناه على الخطوات التي قمنا بها في هذا الإطار، وسنستكمل النقاش معه بعد عيد الأضحى، بخاصا أن هذه المبادرة تبتعد عن زواريب الشأن السياسي وتلتزم بالخط الوطني العام".
في سياق منفصل، استقبل دريان وفداً من الجماعة الإسلامية في لبنان وجرى البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية وأخر المستجدات على الساحة اللبنانية وما يجري من عدوان صهيوني على غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر دريان بحث في الشؤون الإسلامية والوطنية وأخر المستجدات مع وفد من الجماعة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.