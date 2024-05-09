دريان بحث في الشؤون الإسلامية والوطنية وأخر المستجدات مع وفد من الجماعة الإسلامية

اشار النائب السابق عمار حوري خلال زيارته ووفد من مجلس أمناء وقف البر والإحسان، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الى اننا "تشرفنا اليوم بزيارة دريان متابعةً لمبادرة البر والإحسان للتعاون التي أطلقناها في شباط الماضي في ذكرى تأسيس الوقف، وأطلعناه على الخطوات التي قمنا بها في هذا الإطار، وسنستكمل النقاش معه بعد عيد الأضحى، بخاصا أن هذه المبادرة تبتعد عن زواريب الشأن السياسي وتلتزم بالخط الوطني العام".

في سياق منفصل، استقبل دريان وفداً من الجماعة الإسلامية في لبنان وجرى البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية وأخر المستجدات على الساحة اللبنانية وما يجري من عدوان صهيوني على غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.