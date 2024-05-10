زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "في إطار نشاط الجيش جنوبي قطاع ​غزة​، صادفت قوّة تابعة للجيش "عشّ دبابير". ونتيجة ذلك، تعرّض 11 مقاتلًا للَسعة، وتمّ نقلهم لتلقّي العلاج الطبّي في المستشفى وحالتهم طفيفة، في حين نُقل مقاتل آخر تابع للجيش إلى المستشفى وحالته متوسّطة؛ وتمّ إبلاغ عائلات المقاتلين".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: إصابة 12 جنديًا إثر تعرضهم للسعة دبابير جنوب قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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