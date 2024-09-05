شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل 4 في إطلاق نار بمدرسة بولاية جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأمريكية إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار وقع في مدرسة بولاية جورجيا الأمريكية.

وأفاد كريس هوسي مدير مكتب التحقيقات في جورجيا، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، بأن القتلى هم طالبان ومعلمان في الحادث الذي وقع في مدرسة أبالاتشي الثانوية في بلدة ويندر.

وأضاف أن 9 أشخاص أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى. القبض على مشتبه به وأشار هوسي إلى إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، وهو طالب في المدرسة عمره 14 عامًا.

وأضاف: "ما هو أكثر أهمية بالنسبة لي، هو تعاطفي من عميق قلبي مع الآباء والطلاب الذين كانوا هنا".

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل عن حزنهما على "موت أولئك الذين أزهقت أرواحهم بسبب المزيد من العنف المسلح العبثي".

وذكرت السلطات أن عدة متصلين تواصلوا مع خدمات الطوارئ صباح الأربعاء، للإبلاغ عن وجود مطلق نار نشط.

يشار إلى أن العنف المسلح وإطلاق النار في المدارس من الأمور الشائعة في الولايات المتحدة، إذ تتوافر الأسلحة بسهولة أكثر مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.