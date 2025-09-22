وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان التطورات الإقليمية

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة حيالها.
يذكر أن وزير الخارجية يتواجد حاليا في مدينة نيويورك الأمريكية إذ يترأس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.
