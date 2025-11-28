الكرملين: روسيا تريد التحرك نحو السلام في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 03:48 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة إن روسيا تريد التحرك نحو السلام في أوكرانيا على الرغم من اعتقادها بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس زعيما شرعيا.

ويقول بوتين إنه يعتبر القيادة الأوكرانية غير شرعية لأن ولاية زيلينسكي انتهت. وتقول أوكرانيا إنها لا تستطيع إجراء انتخابات جديدة في ظل الأحكام العرفية لأنها تدافع عن أراضيها ضد روسيا.

هذا وقال الجيش الأوكراني الجمعة إنه قصف الليلة الماضية مصفاة ساراتوف النفطية الروسية وقاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها موسكو.

وذكر الجيش بشأن قصف المصفاة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي “تم تسجيل سلسلة من الانفجارات أعقبها حريق في المنطقة المستهدفة”.

وأضاف أنه قصف مستودعات للوقود وزيوت التشحيم في مناطق تحتلها روسيا بشرق البلاد.

من زاوية آخرى، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إنه يتعاون بشكل كامل مع محققي مكافحة الفساد.

وأضاف أن أجهزة مكافحة الفساد تجري عملية تفتيش في شقته.

وفي سياق متصل، كتب يرماك على تطبيق تيليجرام “لا يواجه المحققون أي عراقيل. من جهتي، أتعاون معهم بشكل كامل”.