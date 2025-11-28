أفادت مصادر دبلوماسية غربية لقناة "الجديد"، بأن "الكلام عن التصعيد الكبير والسريع في لبنان غير دقيق لأن المهلة التي أعطيت من واشنطن حتى نهاية العام لا تزال قائمة".
وكشفت المصادر، أن "التصعيد يقتصر على ما تقوم به اسرائيل كلَّ يوم من غارات او اغتيالات وسط معلومات عن ضربات نوعية قد يتعرض لها لبنان".
هذا ولفتت معلومات "الجديد"، الى أن "المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستزور تل أبيب لاستكمال مهمة التفاوض حول عناوين المرحلة المقبلة بين لبنان واسرائيل وستنقل رسالة أميركية إلى القصر الجمهوري".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": أورتاغوس ستزور تل أبيب لاستكمال مهمة التفاوض حول عناوين المرحلة المقبلة بين لبنان واسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.