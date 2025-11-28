"الجديد": أورتاغوس ستزور تل أبيب لاستكمال مهمة التفاوض حول عناوين المرحلة المقبلة بين لبنان واسرائيل

أفادت مصادر دبلوماسية غربية لقناة "الجديد"، بأن "الكلام عن التصعيد الكبير والسريع في لبنان غير دقيق لأن المهلة التي أعطيت من واشنطن حتى نهاية العام لا تزال قائمة".

وكشفت المصادر، أن "التصعيد يقتصر على ما تقوم به اسرائيل كلَّ يوم من غارات او اغتيالات وسط معلومات عن ضربات نوعية قد يتعرض لها لبنان".

هذا ولفتت معلومات "الجديد"، الى أن "المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستزور تل أبيب لاستكمال مهمة التفاوض حول عناوين المرحلة المقبلة بين لبنان واسرائيل وستنقل رسالة أميركية إلى القصر الجمهوري".