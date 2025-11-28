أيوب: اختيار صيدا عاصمة متوسطية للثقافة يؤكد دورها التاريخي كرمز للعيش المشترك والانفتاح

أشارت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب‏، إلى أنّ "اختيار ‎​صيدا​ عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لعام 2027، هو محطة تؤكد الدور التاريخي للمدينة كرمز للعيش المشترك والتنوع والانفتاح. وهو أيضا دعوة صادقة إلى ترسيخ هذه الرسالة وتعميقها، لتعكس صيدا صورتها الحقيقية كمدينة تجمع ولا تفرّق، وتفتح أبوابها للحوار والثقافة والإبداع".

وباركت في تصريح، لصيدا وأهلها وللمجلس البلدي برئاسة مصطفى حجازي "هذا الاستحقاق، ومبارك للبنان الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى نموذج صيدا الحضاري".