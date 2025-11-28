أعلنت السّفارة اللبنانية في فرنسا "أنّها تلقّت طردًا يحتوي على بطاريّات وكابلات كهربائيّة، دون معرفة هويّة المرسل إليه"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ إخلاء السّفارة بناءً على طلب من الشّرطة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بعد التحقّق من قبل فريق متخصّص بتفكيك العبوات، لم يتمّ العثور على أي أثر للمتفجّرات، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة لبنان بفرنسا: إخلاء السفارة بعد تلقي طرد يحتوي على بطاريات وكابلات كهربائية وفتح تحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.