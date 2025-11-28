سفارة لبنان بفرنسا: إخلاء السفارة بعد تلقي طرد يحتوي على بطاريات وكابلات كهربائية وفتح تحقيق

أعلنت السّفارة اللبنانية في فرنسا "أنّها تلقّت طردًا يحتوي على بطاريّات وكابلات كهربائيّة، دون معرفة هويّة المرسل إليه"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ إخلاء السّفارة بناءً على طلب من الشّرطة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "بعد التحقّق من قبل فريق متخصّص بتفكيك العبوات، لم يتمّ العثور على أي أثر للمتفجّرات، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع".