وزير الثقافة مثل سلام في "إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني": لبنان ملتزم بدعم شعب فلسطين

ألقى وزير الثقافة غسان سلامة، ممثلا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، كلمة الجمهورية اللبنانية في "إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي نظمته لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - "الإسكوا".
وأكد سلامة، في كلمته، على "التزام لبنان الثابت دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة"، مشدداً على "تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة، شرط أساسي لاستقرار المنطقة".
وأكد ترحيبه بـ"موجة الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين وضرورة وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي".
