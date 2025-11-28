أعربت "الجماعة الإسلامية" في لبنان، عن استغرابها "ما تمّ تدوله عبر وسائل إعلام عديدة، لجهة زجّ الاحتلال الإسرائيلي باسم الجماعة في خبر اعتدائه على بلدة "بيت جن" السّوريّة، واتهامها بالقيام بأنشطة في البلدة المذكورة".
وشجبت في بيان، "الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بيت جن وعلى أهلها الآمنين"، مقدّمةً التعزية لهم. وأكّدت أنّه "ليس لديها أيّ نشاط خارج لبنان، وأنّها ترفض الزجّ باسمها في أيّ أعمال ليس لها أيّة علاقة بها"، مشدّدةً على "الالتزام بما التزمت به الدولة اللبنانية في اتفاق وقف إطلاق النّار مع الاحتلال، والعمل في ظلّ سلطة القانون والمؤسّسات".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجماعة الإسلامية": ليس لدينا نشاط خارج لبنان ونرفض الزج باسمنا في أعمال لا علاقة لنا بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.