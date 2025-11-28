"الجماعة الإسلامية": ليس لدينا نشاط خارج لبنان ونرفض الزج باسمنا في أعمال لا علاقة لنا بها

أعربت "​الجماعة الإسلامية​" في لبنان، عن استغرابها "ما تمّ تدوله عبر وسائل إعلام عديدة، لجهة زجّ الاحتلال الإسرائيلي باسم الجماعة في خبر اعتدائه على بلدة "​بيت جن​" السّوريّة، واتهامها بالقيام بأنشطة في البلدة المذكورة".

وشجبت في بيان، "الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بيت جن وعلى أهلها الآمنين"، مقدّمةً التعزية لهم. وأكّدت أنّه "ليس لديها أيّ نشاط خارج لبنان، وأنّها ترفض الزجّ باسمها في أيّ أعمال ليس لها أيّة علاقة بها"، مشدّدةً على "الالتزام بما التزمت به ​الدولة اللبنانية​ في اتفاق وقف إطلاق النّار مع الاحتلال، والعمل في ظلّ سلطة القانون والمؤسّسات".