وفد من "الكتائب" زار مقر "الهنشاك" وبحثٌ في الشؤون السياسية والانتخابية الراهنة

زار وفد من حزب "الكتائب اللّبنانيّة" ضمّ معاون رئيس الحزب للشّؤون السّياسيّة والانتخابيّة سيرج داغر وعضوَي المكتب السّياسي الوزير السّابق آلان حكيم وجان زيلع، مقر حزب "الهنشاك" في بيروت، حيث كان في استقبالهم رئيس اللّجنة التنفيذيّة للهنشاك فانيك داكسيان، أمين سرّ اللّجنة التنفيذيّة ديكران مهرانيان وعضوا اللّجنة سركيس بديكيان ولطفيك قودالازيان.

وبحث الجانبان في الشّؤون السّياسيّة والانتخابيّة الرّاهنة، وتمّ الاتفاق على استمرار التواصل بين الحزبين.