وزير الصناعة بحث مع وزيرة الشؤون بالملفات المشتركة واستقبل السفير التركي

استقبل وزير الصّناعة ​جو عيسى الخوري​ في مكتبه، وزيرة الشؤون الاجتماعيّة ​حنين السيد​، وبحثا في الأمور المشتركة بين الوزارتين وسبل تفعيلها. واجتمع وزير الصّناعة أيضًا مع السّفير التركي مراد لوتيم، وعرضا العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

