وزير بريطاني: الوضع في لبنان هشّ وسنواصل الجهود مع شركائنا لتحقيق السلام والاستقرار

لفت وزير الدّولة لشؤون الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر (Hamish Falconer)، في تصريح، إلى أنّ "بعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النّار، لا يزال الوضع في ​لبنان​ هشًّا"، مشيرًا إلى أنّ "خلال زيارتي الأخيرة، رأيتُ بأم عيني آثار الصّراع". وأكّد "أنّني ملتزم بمواصلة الجهود مع شركائنا، لتحقيق السّلام والاستقرار المستدامَين".

