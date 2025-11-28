جعجع استقبل سفير اليابان في زيارة وداعية وتناولا المستجدات المحلية والإقليمية والدولية

استقبل رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​ في معراب، سفير ​اليابان​ لدى لبنان ماغوشي ماسايوكيفي، في زيارة وداعيّة بعد انتهاء مهمّته في لبنان، في حضور عضو الهيئة التنفيذيّة النّائب السّابق إدي أبي اللّمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجيّة الوزير السّابق ريشار قيومجيان. وكانت مناسبة تداول خلالها المجتمعون في المستجدّات المحليّة والإقليميّة والدّوليّة.

