الرافعي لوفد لجنة متابعة أزمة المقالع في الكورة: لن نسمح بأي مخالفة تطال البيئة أو الإنسان

استقبلت محافظ الشّمال بالإنابة ​إيمان الرافعي​ في مكتبها في سراي طرابلس، وفدًا من لجنة متابعة ​أزمة المقالع​ التابعة لشركات الترابة في قضاء ​الكورة​، عرض لسلسلة من المخاطر الصّحيّة والبيئيّة الّتي تهدّد أهالي شكا والكورة ومناطق الشّمال، نتيجة استمرار عمل شركات الترابة "بطريقة غير قانونيّة". واعتبر الوفد أنّ "ما يجري يشكّل قتلًا بطيئًا للسّكان، عبر السّموم وأمراض القلب والجهازَين الصّدري والتنفّسي، إضافةً إلى تفشّي السّرطان، وصولًا إلى الإبادة الجماعيّة وتدمير مقوّمات الحياة".

وأكّدت الرّافعي "أنّها تعمل ضمن القوانين المرعيّة الإجراء، وتشدّد باستمرار على وجوب تطبيق التشريعات البيئيّة بكلّ دقة ومن دون أي استثناء"، كاشفةً "أنّها حوّلت ملف الشّركة إلى ​وزارة البيئة​ واللّجنة المختصّة، لاتخاذ الإجراءات اللّازمة وفق الأطر القانونيّة".

وشدّدت على أنّ "المحافظة لن تسمح بأي مخالفة تطال البيئة أو الإنسان، وحماية المواطنين وصون صحة أهالي الشّمال تأتي في مقدّمة أولويّاتنا"، مشيرةً إلى "أنّها ستتابع الملف بالتنسيق مع الوزارات المختصّة وتحديدًا المجلس الوطني للمقالع والكسّارات، وضمن الأطر القانونيّة والبيئيّة المعتمَدة، لضمان عدم استمرار أي عمل مخالف للقوانين يهدّد حياة النّاس".