وتارا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لساحل العاج

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى الحسن وتارا، البالغ من العمر 83 عامًا، اليمين الدستورية اليوم الاثنين رئيسًا لساحل العاج لولاية جديدة، بعد انتخابات استُبعد منها منافساه الرئيسيان.

وأُعيد انتخاب وتارا بنسبة تقارب 90% من الأصوات في انتخابات 25 أكتوبر الماضي، في حين بلغت نسبة المشاركة في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا نحو 50.1%، وهي نسبة تُعد منخفضة نسبيًا.

وتعهّد الرئيس بالدفاع بإخلاص عن الدستور خلال مراسم تنصيبه.

وحضر مراسم التنصيب قادة من 11 دولة إفريقية، إضافة إلى عدد من الرؤساء السابقين.

ومثّلت فرنسا، والتي تربطها بهذا البلد علاقات جيدة، رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه.

كما أوفدت الولايات المتحدة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية جيكوب هيلبرغ، الذي من المقرر أن يلتقي وتارا بعد الظهر.