طهران ترفض تفتيش مواقع نووية تعرضت للهجمات

رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش في المواقع النووية التي تعرضت لهجمات عسكرية خلال يونيو الماضي، مؤكدا أن الوكالة لا تملك أي حق قانوني في ذلك دون وجود آلية واضحة ومعتمدة. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إسنا عن إسلامي قوله إن إيران سمحت بعمليات تفتيش في المنشآت النووية التي لم تتعرض لهجمات، في حين تخضع المواقع المستهدفة لاعتبارات مختلفة تتعلق بالسلامة والإجراءات الفنية.

وأوضح إسلامي أن السماح بتفتيش المواقع التي تعرضت لهجمات يتطلب بروتوكولا محددا، مشيرا إلى أن أي عملية تفتيش في مثل هذه الحالات يجب أن تستند إلى قواعد واضحة تضمن سلامة المنشآت والعاملين فيها. وقال: يجب أن يكون هناك بروتوكول معمول به لإجراء عمليات تفتيش للمواقع النووية التي تعرضت للهجوم قبل منح الإذن، معتبرا أن غياب هذا الإطار يجعل مطالب الوكالة غير مبررة.

ووجّه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية انتقادات حادة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب ما وصفه بتقاعسها عن إدانة الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.

وقال إن الوكالة التي لا تصدر قرار إدانة ولا تمتلك تعليمات واضحة للتعامل مع مثل هذه الاعتداءات، لا يحق لها الادعاء بأنها تنوي إجراء عمليات تفتيش، محملا الوكالة مسؤولية الصمت تجاه ما جرى.