تعثر صفقة التكنولوجيا بين واشنطن ولندن بسبب الخلافات

تعثرت المفاوضات بشأن اتفاقية تكنولوجية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في ظل خلافات مرتبطة بمفاوضات تجارية أوسع بين الجانبين، وفقا لتقارير إعلامية.

وكان البلدان قد أعلنا في سبتمبر الماضي عن ما سمي بـ»اتفاقية الازدهار التكنولوجي». التي وُصفت آنذاك بأنها خطوة تاريخية في مسار العلاقات الثنائية، على هامش زيارة دولة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

مخاوف أمريكية

وتشير المعطيات إلى أن المحادثات توقفت بسبب مخاوف واشنطن مما تعتبره حواجز تجارية تفرضها المملكة المتحدة، في سياق أوسع يشمل ملفات تنظيمية واقتصادية متعددة. وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة لا تزال قوية، مشددا على التزام لندن بأن تفضي الاتفاقية إلى فرص اقتصادية متبادلة.

خلافات أوسع

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الخلافات بين الطرفين تمتد إلى قضايا أخرى، من بينها اللوائح الرقمية وقواعد سلامة الأغذية. ولم تعلق الحكومة البريطانية بشكل مباشر على هذه الادعاءات، كما لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض.

وعود استثمارية

وعند الإعلان عن الصفقة، شددت الحكومة البريطانية على الفوائد الاقتصادية المتوقعة، معتبرة أنها تمثل تحولا في العلاقات مع الولايات المتحدة. وأكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن الاتفاقية ستؤثر في مستقبل ملايين الأشخاص على جانبي الأطلسي.

وأعلنت شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى، بينها مايكروسوفت وإنفيديا وجوجل، عن خطط استثمارية في المملكة المتحدة بقيمة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه إسترليني، وتشير التقديرات إلى أن هذه الاستثمارات لم تتأثر بتعثر المفاوضات.