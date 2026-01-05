سبب وفاة جميل عازر أحد أبرز وجوه قناة الجزيرة

القاهرة - كتب محمد نسيم - خيم الحزن على الوسط الإعلامي العربي بعد إعلان نبأ رحيل أحد أعمدة الصحافة العربية، المذيع الأردني القدير جميل عازر، الذي ارتبط اسمه بذاكرة المشاهدين كونه أحد المؤسسين الأوائل لقناة الجزيرة القطرية. ومنذ لحظة إعلان الخبر، تصدرت محركات البحث تساؤلات الجمهور حول سبب وفاة جميل عازر، وتفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صاحب الشعار الشهير "الرأي والرأي الآخر".

وتفاعل الكثير من زملاء المهنة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة الإعلامي جميل عازر، داعين له بالرحمة، والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر، والسلوان.

وكتب الإعلامي وزميله بقناة الجزيرة محمد كريشان عبر منصة إكس: "بلغني قبل قليل ببالغ الحزن والأسى وفاة أستاذنا العزيز جميل عازر في لندن. أبو دلال من الجيل المؤسس لقناة "الجزيرة" قبل ثلاثين عاما وصاحب شعارها "الرأي والرأي الآخر". كانت له طلته المميّزة على شاشتنا قبل أن يتقاعد قبل زهاء العشر سنوات ويعود إلى لندن التي عمل في إذاعتها العربية لثلاثين عاما. كان الأستاذ جميل دمث الأخلاق، هادئ وحبّوب وكان مخلصا متفانيا في عمله وكأنه في عز الشباب. رحمة الله عليه وخالص العزاء لزملائه وأحبته".

أبو دلال من الجيل المؤسس لقناة "الجزيرة" قبل ثلاثين عاما وصاحب شعارها "الرأي والرأي الآخر". كانت له طلته المميّزة على شاشتنا قبل أن يتقاعد قبل زهاء العشر سنوات ويعود إلى لندن التي عمل في إذاعتها العربية…

ما هو سبب وفاة جميل عازر؟

وفقاً لما نقلته مصادر مقربة وعائلية، فإن سبب وفاة جميل عازر يعود إلى صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، حيث تدهورت حالته الصحية نتيجة تقدمه في العمر، مما استدعى نقله لتلقي الرعاية الطبية قبل أن تفيض روحه إلى بارئها. وقد نعى الفقيد العشرات من زملائه الإعلاميين، مستذكرين مسيرته المهنية الحافلة بالنزاهة والموضوعية.

مسيرة جميل عازر: شيخ المذيعين العرب

لم يكن البحث عن سبب وفاة جميل عازر مجرد فضول، بل هو تعبير عن تقدير الجمهور لرجل صاغ بأسلوبه الفريد لغة الخبر في القناة الإخبارية الأبرز عربياً.

البدايات: انطلق جميل عازر من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) قبل أن ينتقل إلى الدوحة عام 1996.





قناة الجزيرة: كان عازر هو من وضع أسماء العديد من البرامج الشهيرة، وهو صاحب الفضل في اختيار شعار "الرأي والرأي الآخر".

المناصب: شغل مناصب عدة منها مذيع أخبار، ومقدم برامج، ومحرر مسؤول، ومترجم فورياً، مما جعله مرجعاً لغوياً ومهنياً لزملائه.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جميل عازر

بعد مسيرة امتدت لعقود في العاصمة القطرية الدوحة، كان الراحل قد فضل في سنواته الأخيرة الابتعاد عن الأضواء والعودة إلى حياته الهادئة، إلا أن الأنباء عن سبب وفاة جميل عازر أعادت إلى الأذهان تلك النبرة الصوتية الرصينة التي طالما نقلت أهم الأحداث العالمية إلى البيوت العربية.

وبعد معرفة سبب وفاة جميل عازر، يقول زملاؤه في رثائه: "رحل جميل عازر وترك خلفه مدرسة في الإلقاء، واللغة العربية السليمة، والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي التي قلّ نظيرها في الوقت الراهن".

كما كتب الإعلامي أحمد منصور: "بلغني قبل قليل وفاة أستاذنا جميل عازر أحد رجال الرعيل الأول لقناة الجزيرة، وأستاذي الذي تعلمت منه الكثير، كان بحرا من المعرفة في الصحافة التليفزيونية وفنون الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية،تميز بالتواضع وحسن الخلق وعفة اللسان،بقيت على ود وتواصل معه حتى بعدما تقاعد من العمل في #الجزيرة،وقد التقيت به في لندن قبل سنوات قليلة،ورغم محاولات كثيرين قبلي إجراء حوارات تلفزيونية معه لكنه كان يرفض،إلا أني حينما اتصلت به و طلبت منه تسجيل سيرته المهنية ودوره في تأسيس قناة الجزيرة و تدريب فريقها المؤسس قال لى بأدب و مودة واحترام وتقدير لا أنساه له :أنت الوحيد الذي لا أستطيع رفض طلبه يا أحمد،بقيت معه ثلاثة أيام في لندن سجلت خلالها تجربته المهنية الثرية والفريدة لكني لم أبثها حتى الآن،ربما تبث قريبا بإذن الله خالص العزاء لأسرته وتلامذته وللزملاء جميعا لاسيما الرعيل الأول المؤسس لقناة الجزيرة".

بلغني قبل قليل وفاة أستاذنا جميل عازر أحد رجال الرعيل الأول لقناة الجزيرة @AJEnglish @AJENews @ajmubasher وأستاذي الذي تعلمت منه الكثير، كان بحرا من المعرفة في الصحافة التليفزيونية وفنون الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية،تميز بالتواضع وحسن الخلق وعفة اللسان،بقيت على ود وتواصل…

وتوالت برقيات التعزية من مختلف المؤسسات الإعلامية العربية، حيث وصفت شبكة الجزيرة الراحل بأنه "أحد الآباء المؤسسين" للشبكة. كما تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قديمة له، مؤكدين أن غيابه يشكل خسارة كبيرة للإعلام العربي الرصين، معبرين عن أسفهم بعد معرفة سبب وفاة جميل عازر ومعاناته مع المرض.

المصدر : وكالات