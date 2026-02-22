احتجاز تاكر كارلسون في إسرائيل ومصادرة جواز سفره بعد مقابلته مع مايك هاكابي

كشف موقع RadarOnline.com، أن تاكر كارلسون وأعضاء من طاقمه قد تم "احتجازهم" في إسرائيل بعد وصولهم إلى هناك وإجراء مقابلة مقررة مع السفير الأمريكي مايك هاكابي.

وقال المذيع كارلسون لصحيفة "ديلي ميل"، إن "أمن المطار" أخذ جوازات سفرهم و"اقتاد" المنتج التنفيذي إلى غرفة أخرى قبل استجوابهم حول ما تحدثوا عنه في المقابلة.

إدانة عربية وإسلامية

وأدانت الدول العربية والإسلامية بشدة اليوم السبت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي قال إن لإسرائيل الحق في جزء كبير من الشرق الأوسط.

وأدلى هاكابي بهذه التصريحات في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون بُثت يوم الجمعة. وقال كارلسون إنه وفقًا للكتاب المقدس، سيحصل نسل إبراهيم على أرض تشمل اليوم تقريبًا كامل منطقة الشرق الأوسط، وسأل هاكابي عما إذا كان لإسرائيل حق في تلك الأرض.

وأثارت تعليقات هاكابي ردود فعل غاضبة من السعودية مصر والأردن المجاورتين، ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، اللتين وصفتاها في بيانات منفصلة بأنها متطرفة واستفزازية ولا تتماشى مع موقف الولايات المتحدة.

وأدانت السعودية تصريحات هاكابي ووصفتها بـ"سابقة خطيرة" من مسؤول أمريكي، وقالت إن على الخارجية الأمريكية إيضاح موقفها من هذه التصريحات.

وصفت وزارة الخارجية المصرية تصريحات هاكابي بأنها "انتهاك صارخ" للقانون الدولي، مضيفة أن "إسرائيل لا تملك سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية".

وقالت جامعة الدول العربية: "إن التصريحات من هذا النوع - المتطرفة والتي تفتقر إلى أي أساس سليم - لا تؤدي إلا إلى تأجيج المشاعر وإثارة العواطف الدينية والوطنية".

ولم يصدر أي تعليق فوري من إسرائيل أو الولايات المتحدة.