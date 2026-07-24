الصين تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والخليج

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 10:51 صباحاً كتب شريف احمد - أعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، داعية الأطراف المعنية إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس، ووقف الأعمال العدائية، واستئناف التواصل والحوار.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن الصين مستعدة لبذل المزيد من الجهود لتسهيل إنهاء القتال، والعمل دون كلل لتهدئة توتر الوضع واستعادة السلام في المنطقة.ودعت الأطراف المعنية إلى تسوية النزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، والسعي بجد إلى التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أقرب وقت.