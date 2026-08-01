السعودية: اتفاق على استكمال تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الخميس، 30 يوليو 2026، اتفاق المشاركين في اجتماع دولي استضافته الرياض على مواصلة الإجراءات التأسيسية لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، بمشاركة رؤساء هيئات أركان وممثلين عن عشرات الدول.

وجاء الإعلان في ظل تصعيد جماعة الحوثي هجماتها وتهديداتها ضد السفن السعودية في البحر الأحمر، وإعلانها، في 20 يوليو/ تموز الجاري، فرض ما سمته "حظرًا بحريًا" على السعودية.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الاجتماع عُقد بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب مندوبة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة مبادرة السعودية لإنشاء التحالف.

وأضافت أن المبادرة تأتي "في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وأوضحت أن الاجتماع شهد مشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلين عن 43 دولة، إلى جانب مندوبة الاتحاد الأوروبي، من أصل 51 دولة ومنظمة وجهت إليها الدعوة، حضوريا أو عبر الاتصال المرئي.

واعتبرت أن مستوى المشاركة يعكس الاهتمام الدولي بتعزيز التعاون الدفاعي البحري.

وبحسب البيان، ناقش المشاركون "التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية".

وأكدوا "أهمية تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الأطراف للحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية".

المصدر : التلفزيون العربي