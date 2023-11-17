شكرا لقرائتكم خبر عن عودة احمد علي عبدالله صالح الى صنعاء تثير فزع الحوثيين .. وبحثهم جاري عن مكان تواجده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن تفشي حالة من الذعر والخوف في اوساط قيادات الحوثيين .. إثر تلقيها معلومات تؤكد وصول نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح الى العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن قيادات مليشيا الحوثي أعلنت حالة الاستنفار القصوى وباشرت عقد اجتماعات مكثفة فيما بينها لمناقشة الأمر الذي اعتبرته خطيراً ..

مشيرة الى أن اجتماع عقدته الجماعة مساء امس خرج بتشكيل فرق امنية تتولى البحث عن مكان تواجد العميد أحمد علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء والقيام بإعتقاله.

وكانت العديد من وسائل الاعلام المحلية والعربية تناقلت خبرا منتصف الشهر الماضي عن رفع الاقامة الجبرية على نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح الذي كان مقيما بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي .. ومغادرته دولة الإمارات الى سلطنة عمان لزيارة أسرته التي تتواجد هناك.

وتخشى الحوثيين من عودة العميد أحمد علي عبدالله صالح الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري خلال رئاسة والده - الى اليمن وذلك كونه حسب اعتقادها يحضى بشعبية واسعة في اوساط ضباط وافراد الحرس الجمهوري ..

لذلك فانها تعتبره يشكل خطراً كبيراً عليها كونه الوحيد القادر على لملمة صفوف الحرس الجمهوري من جديد بعد ان تمكنت قيادة هذه الحوثين من تفكيكه وتشتيت منتسبيه والسيطرة على ترسانته الحربية ..

وبعد أن تمكنت ايضا من قمع ومحاصرة والده وتقييد كل تحركاته.