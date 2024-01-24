الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ باليستية على سفينة حاويات في خليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، أن الحوثيين أطلقوا اليوم الأربعاء 3 صواريخ باليستية على سفينة ديترويت الأمريكية بخليج عدن (جنوب اليمن).



وقالت القيادة الوسطى الأمريكية: "في 24 يناير في حوالي الساعة 2 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه سفينة الحاويات M/V Maersk Detroit التي ترفع علم أمريكا والتي أثناء عبورها في خليج عدن".



وأضاف البيان:"سقط صاروخ واحد في البحر، وتم إسقاط الصاروخين الآخرين بنجاح من قبل مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس جرافلي (دي دي جي 107) ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة".

وأفادت مصادر محلية في وقت سابق اليوم لقناة "يمن شباب" بأن مليشيا الحوثي أطلقت صواريخ من مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، وتم اعتراض بعضها في سماء منطقة باب المندب جنوب غرب اليمن..



وكانت شركة الشحن البحري ميرسك قالت إن "سفينتين ترفعان العلم الأمريكي تبتعدان عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة".



وأضافت الشركة في بيان، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية مصاحبة للسفينتين اعترضت مقذوفات بعد رؤية الانفجارات، مؤكدة أن السفينتين وطاقمهما وحمولتهما لم تتعرضا لضرر والبحرية الأمريكية ترافقهما.



وقبل ذلك، أفادت وكالة "يو كاي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري، بانفجار وقع قرب سفينة قبالة سواحل اليمن الجنوبية، مشيرةً إلى عدم وقوع أي أضرار أو إصابات.



وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية، إنها تلقّت تقريرًا عن حادثة جنوب سواحل المخا في اليمن و"انفجار على بُعد نحو مائة متر من سفينة"، مؤكدة أن "السفينة والطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأميركي، أنه نفذ ضربات جديدة في اليمن، قال إنها استهدفت صاروخين لجماعة الحوثيين كانا جاهزين للإطلاق وشكلا "تهديداً وشيكاً" على السفن التجارية والحربية في البحر الأحمر.



المصدر: يمن شباب نت+ وكالات