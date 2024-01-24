شكرا لبحثكم عن خبر برعاية ماسية من "كاك بنك" الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق للمعرض الوطني الاول للبن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، خاص:

تجري الاستعدادات على قدم وساق، قبل يومين من انطلاق حفل افتتاح المعرض الوطني الاول للبن في عدن والذي سيقام خلال الفترة من 27 وحتى 29 من شهر يناير الجاري بإشراف وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وبرعاية ماسية من بنك التسليف والتعاون الزراعي "كاك بنك".

وأوضح المهندس احمد سعيد الوحش، المستشار الفني لوزارة الزراعة ، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض:" ان فكرة المعرض جاءت من اجتماع الأمم المتحدة الذي اطلق عليه (بلد واحد منتج واحد) والداعي الى قيام كل دولة بإختيار محصول يمثلها ومن تم تقوم هذه الدولة، بتقديم خطتها لتنمية هذا المحصول الذي قامت بإختياره".

وأشار إلى ان وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري اختار محصول البن ليمتل اليمن، ومن هنا جاءت فكرة إقامة المعرض الأول في عدن".

وقال المستشار الوحش ان المعرض الوطني الأول للبن، سمي بهذه الاسم لان من اهداف المعرض توجيه انظار المنظمات الداعمة والجهات الخارجية الممولة لمحصول البن، حتى يستقطب كافة التمويلات الخارجية من الجهات المانحة والمنظمات الدولية الداعمة"

وأشاد لدور بنك التسليف التعاوني الزراعي فى دعم محصول البن بالعديد من تمويلات المشاريع والانشطة الزراعية من انظمة ري او خزانات حصاد مياة الري والمشاتل والطاقة الشمسية والمدخلات الزراعية من بذور واسمدة وغيرها بهدف تمكين المزارعين بمناطق زراعة البن من القدرة على الاستمرار بالانتاج والتسويق والتصدير"

ومن جانبه أكد مدير دائرة التسويق في "كاك بنك" عارف حنش، اهمية اقامة المعرض النوعي الأول للبن في عدن

وقال: أن " انعاقد معرض البن الاول في عدن من الفتره 27 _ 29 يناير، يأتي للاهمية الاقتصادية التي يحتلها البن في بلادنا ودول العالم باعتباره محصول نقدي يعزز الاقتصاد الوطني من خلال صادرات البن والذي يوفر العملة الصعبة للبلاد".

واضاف: "واستشعارا لاهميه البن الاقتصادية فقد قام البنك برعايه المعرض كراعي ماسي ووحيد للتوعية باهمية زراعة محصول البن اقتصاديا، وكذلك ابراز دور البنك في تمويل المشاريع الزراعية ومن ضمنها محصول البن، وتمويل المشاريع الحيوانية والسمكية ومشاريع التنمية المستدامة"

وأكد أن هذا ليس بجديد على بنك التسليف الرائد في دعم الانشطه والمشاريع منذوا عام 1976، كما ان البنك وضع خطط مستقبلية لتمويل المشاريع الزراعية والسمكية والتنمية المستدامه من خلال منتجات ائتمانية متنوعة يقدمها البنك لتمويل هذه المشاريع".