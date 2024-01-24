مليشيات الحوثي تطلب من الموظفين الأممين الأمريكيين والبريطانيين مغادرة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - طلب ميليشيا الحوثي من الموظفين الأمريكيين والبريطانيين العاملين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مغادرة صنعاء خلال شهر، وذلك في أعقاب الهجمات البريطانية والأمريكية على أهداف تابعة للمليشيا في اليمن.

جاء ذلك في مذكرة بعثتها وزارة خارجية الميليشيا الحوثية غير المعترف بها إلى منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالإنابة بيتر هوكينز.

ونص المذكرة على التأكيد على "ضرورة إبلاغ كل المسؤولين والعاملين من حملة الجنسية الأمريكية والبريطانية بالاستعداد لمغادرة البلاد خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ هذا التعميم".

المذكرة التي تداولها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، طلبت من المنظمات الأجنبية عدم الاستعانة بمواطنين أمريكيين أو بريطانيين في عملياتها باليمن.

وشككت بعض الروايات على صحة الوثيقة، لكن وكالة رويترز نقلت عن المتحدث باسم ميليشيا الحوثي محمد عبدالسلام تأكيده صحة المذكرة.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر، وإعلان واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.