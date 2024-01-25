عدن - ياسمين التهامي - هل اقترب يوم القيامة؟ شاهد الشيء الضخم والموحش الذي ظهر اليوم في مكة المكرمة و ارعب الجميع

الخميس 25 يناير 2024 الساعة 10:30

انتشر على منصات التواصل الإجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يوثق ظهور حيوان نادر في أحد جبال مكة المكرمة، وتحديداً في جبل “خندمة”، حيث وُصف ذلك الحيوان بالغريب واثار فزع السكان بجسمه الضخم وملامحه الموحشةوفي أول تعليق رسمي على ذلك الحيوان، قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية أن الحيوان الظاهر في الفيديو هو “الوبر الصخري”، مشيراً عبر حسابه في منصة “إكس” إلى أن هذا الحيوان من الثدييات البرية التي تعيش في البيئات الجبلية.يشار إلى أن الوبر الصخري يشبه الأرنب، وهو بلا ذيل، ويتمتع بأذنين قصيرتين، ويُغطى جسمه وبر بني داكن، ويتغذى على النباتات والحبوب والثمار، ويتحمل قلة الغذاء وقت الجفاف، ويتوطن في المناطق الصخرية الملساء العالية ما يوفر له حماية ضد الحيوانات المفترسة.

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