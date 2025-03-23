شكرا لقرائتكم خبر عن كشف مصير مليارات الرئيس صالح والان مع التفاصيل

اليمنية وعمل له شركة طيران دولية ولحسابات عفاش، والكحلاني الصهر الخامس يعمل شركة مع عفاش عملها استلام المساعدات من الامم المتحدة وتوزيعها للمحتاجين ( بيعها)". وزاد: "حتى اللاجئين الصوماليين كان يسرق مستحقاتهم 50% اللتي تصرف من الامم المتحدة . هو عفاش الذي عفاش الشعب كله وحوله الى كومة من المجانيين أو المحطمين". مختتماً بالقول: "هو عفاش الذي استلم الحكم والدولار بـ 4 ريال وتركه والدولار بـ 240 ريال، هو عفاش الذي استلم الحكم والعاطلين عن العمل 100 ألف وترك الحكم وهم 7 مليون، هناك الكثير والكثير ولكن هذه بعض منجزات عفاش، سلم الدولة والجيش والامن لقتلته وقتلت الشعب وكلاب الفرس الحوثيون والبعاااااع يقولوا (‎#سلام_الله_على_عفاش) الله يرحمه كان طيب".