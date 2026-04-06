تكنولوجيا: أبل تعيد إطلاق iOS 26.5 وiPadOS 26.5 بنسخ تجريبية جديدة v2 لإصلاحات إضافية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعيد أبل إصدار النسخة التجريبية الأولى من iOS 26.5 وiPadOS 26.5 للمطورين، ولكن هذه المرة بإصدار محدث يحمل رقم v2، وذلك بتاريخ 3 أبريل 2026.

وتأتي النسخة الجديدة برقم 23F5043k، لتحل محل الإصدار السابق 23F5043g الذي أطلقته أبل في 30 مارس، ما يشير إلى إجراء تعديلات أو إصلاحات على النسخة الأولى دون الانتقال إلى مرحلة beta 2 حتى الآن.

وتؤكد صفحة المطورين لدى أبل استمرار التحديثين ضمن نفس المرحلة التجريبية (beta 1)، مع الاكتفاء بتحديث رقم البناء، وهو ما يحدث عادة عند معالجة أخطاء أو تحسينات داخلية في الإصدار الأولي.

ورغم ذلك، لم تكشف أبل عن تفاصيل التغييرات التي يتضمنها الإصدار الجديد، حيث تكتفي الصفحة الرسمية بعرض رقم البناء المحدث وروابط التحميل دون توضيح الفروقات بين النسختين.

ويأتي هذا التحديث بعد أيام قليلة من إطلاق حزمة إصدارات 26.5 التجريبية في 30 مارس، والتي شملت أيضًا macOS وtvOS وvisionOS وwatchOS وXcode، بينما يقتصر التعديل الحالي على iOS وiPadOS فقط.

وبالنسبة للمطورين، فإن النسخة المعتمدة حاليًا للاختبار أصبحت تحمل رقم 23F5043k بدلًا من الإصدار السابق.

