شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة ...توجيهات حوثية جديدة بشأن مباراة اليمن والسعودية المرتقبة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت ميليشيا الحوثي في صنعاء، اليوم، توجيهات رسمية تقضي بمنع إطلاق النار والاحتفالات الصاخبة في حال فوز المنتخب اليمني لكرة القدم على نظيره السعودي، وذلك في محاولة للحد من مخاطر الرصاص الراجع.

وجاءت المذكرة، الصادرة عن عمليات أمانة العاصمة، وقطاع شؤون الأحياء، متضمنة تعليمات مشددة إلى عقال الحارات والمشايخ بضرورة توعية السكان بمخاطر إطلاق النار العشوائي، الذي تسبّب في حوادث دامية خلال احتفالات رياضية سابقة.

وأكدت الميليشيا على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، مشيرة إلى أن أي ممارسات من شأنها تهديد حياة المواطنين ستُعد مخالفة صريحة.

ويأتي هذا القرار في ظل استعداد الجماهير اليمنية لمتابعة المباراة المرتقبة، وسط أجواء من الترقب، وذكريات مؤلمة لحوادث سابقة أسفرت عن سقوط ضحايا بسبب الرصاص الراجع.