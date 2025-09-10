شكرا لقرائتكم خبر عن محامي صالح يكشف تفاصيل الرحلات الغامضة...ما الذي يحدث في مطار صنعاء؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول المحامي محمد المسوري عبر حسابه على منصة إكس تصريحًا يثير الجدل بعودة نشاط مطار صنعاء الدولي بطائرات متعددة، بما يتجاوز نطاق رحلات الإغاثة أو النقل الأممي المعتمد.

وقال المسوري في منشوره: “أيش القصة؟! هبطت اليوم أربع طائرات حتى الآن في مطار صنعاء الدولي. لا تقولوا.. إن الأمم المتحدة تنقل موظفيها فقط.. والله لو كان مقر الأمم المتحدة في اليمن مش في أمريكا ما تتحرك الطائرات بهذا الشكل. أوقفوهم.. فهم يخدمون ميليشيات الحوثي.”

وفي تغريدة سابقة، أشار المسوري إلى استغراب سكان صنعاء من تكرار الرحلات: “الناس في صنعاء .. مستغربين رحلات يومية ثلاث أربع مرات لطيران الأمم المتحدة تصل إلى صنعاء وتغادر. أيش القصة؟! هذه لم تعد لنقل موظفي الأمم المتحدة.”