قوة عسكرية تقتحم منزل القاضي قطران وتختطف اشقائه بصنعاء

عدن - ياسمين التهامي - قال القاضي عبدالوهاب قطران:مع ساعات الصباح الأولى، اقتحمت حملة عسكرية منزلنا في همدان لمحاصرة أخي عارف محمد قطران وابنه الشاب عبدالسلام عارف قطران.
واضاف:هددوا بخلع الأبواب إن لم يسلموا أنفسهم، ووجهو رشاشات ال ١٢.٧ صوب البيت ثم صعدت القوة المسلحة إلى سطح المنزل حيث كانا، ورفضت بشكل تعسفي أن يغادرا دون مصادرة هواتفهما الشخصية.

واختتم:بعد ذلك تم اقتيادهما قسرًا إلى جهة مجهولة، في صورة صارخة لانتهاك الحقوق والقوانين، وترويع الآمنين في منازلهم.

