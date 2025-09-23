شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:تعرف على المسؤول الذي وصل تعز وترافقه عشرات الأطقم العسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل محافظ تعز، جنوب غربي اليمن، نبيل شمسان، مساء اليوم إلى المحافظة المُحاصرة، للمرة الأولى عقب الجريمة المروعة التي هزت اليمن وتمثلت باغتيال الشهيدة افتهان المشهري مديرة صندوق النظافة بالمدينة

واكد مراسلنا في تعز أن لمحافظ وصل مساء اليوم المدينة ترافقه عشرات الأطقم العسكرية



هذا ومنذ أغسطس/آب 2015، يحاصر مسلحو جماعة الحوثي تعز من الجهات الشرقية والشمالية والغربية، بينما يتنازعون السيطرة على الجهة الجنوبية مع القوات الحكومية‎