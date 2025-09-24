شكرا لقرائتكم خبر عن شن هجوما عنيفا على الرئيس هادي وطارق صالح...حميد الأحمر يحذّر من تسييس قضية أفتِهان المشهري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّر عضو مجلس النواب اليمني، الشيخ حميد الأحمر، اليوم الثلاثاء، من محاولات استغلال قضية مقتل مديرة صندوق النظافة والتحسين، أفتِهان المشهري، لتوظيفها سياسياً أو تحويلها إلى أداة للتضليل والتدليس، مشدداً على أن هذه الجريمة المروعة يجب أن تبقى في إطارها القضائي والحقوقي حتى ينال الجناة جزاءهم العادل.

وقال الأحمر في منشور على صفحته في "فيسبوك" إن بعض القوى التي "ناصبت تعز العداء وقتلت أبناءها واحتلت ميناءها"، (في إشارة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية طارق صالح) تحاول اليوم استثمار حادثة مقتل أفتِهان لفرض نفوذها على المحافظة، مؤكداً أن تعز ستظل أكبر من هذه المشاريع الضيقة والأحقاد الشخصية.

وأشار الأحمر إلى أن تعز، ومعها مأرب، تمثلان "قلعتَي الجمهورية وواجهة اليمن في مواجهة المليشيات الحوثية"، لافتاً إلى أن استكمال تحرير تعز هو الطريق الأقصر والأضمن لتحرير العاصمة صنعاء، وفقاً لرؤية والده الراحل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر.

واتهم الأحمر قيادات سابقة في الشرعية، وفي مقدمتهم الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، بالتقصير في دعم تعز وحرمانها من استكمال التحرير، مضيفاً أن بعض أبناء المحافظة ممن وصلوا إلى مواقع عليا أسهموا كذلك في خذلانها.

وختم الأحمر بالقول: "الفرصة ما تزال قائمة أمام الجميع للانحياز الصادق للمشروع الوطني، بعيداً عن المصالح الضيقة"، داعياً السلطات المحلية ومشايخ ووجهاء تعز إلى بذل قصارى الجهد لإيصال قتلة الشهيدة أفتِهان إلى القضاء.