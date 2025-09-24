شكرا لقرائتكم خبر عن المخلافي يختطف شاب ويعدمه بميدان عام ب30 طلقة في تعز ودعوات لهذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب بشير سنان مقالا جاء فيه:

اصحاب وأهلي وعزوتي من شباب ونساء حارتي السواني والجمهوري؛

أهلي واخوتي في تعز ؛

في هذا المكان ومثل ما تشوفوا بالصورة تم اختطاف اخونا نجيب حنش من المستشفى وتصفيته ميدانيا وهو مربوط فوق السيارة والمغذية فوق يده، من الـkـاتل محمد منير المخلافي وعصابته بأكثر من ثلاثين طلقـ…ة …

ست سنوات ونصف وصقر نجيب يطلب العدالة، امه ابيضت عيونها من الحزن، اخواته واخوانه انكسروا في لحظة استقواء القتـ….لة بسلاح الدولة …

ست سنوات ونصف وجسد نجيب يحفه التراب ، والkـتلة يسرحوا ويمرحوا في شوارع الروضة بحماية المتنفذين..

نجيب اللي كان يشوف ام اي احد منا معها صرفة بيدها يترك بسطته وراح يوصلها للبيت …

نجيب اللي كان يترك لقمة عيشه ويدخل يتبرع لأي محتاج (دمـ..) اسعاف في المشفى ..

نجيب صاحب البسمة الطيبة، والروح الخفيفة ، صديق الجميع ، وناصر الكثير من المظلومين…

نجيب المصلي لربه، الخدوم الودود اللطيف يناديكم غدا العاشرة صباحا للاعتصام جوار خيمة الشهيدة #افتهان_المشهري فلا تخذلوه!

والله انه رحل مظلوم مظلوم مظلوم … ولا بد من القصـ..اص من كل القتلة…