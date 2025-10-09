شكرا لبحثكم عن خبر جهود حثيثة لتطوير خدمات التغذية في تبن... جلسة تقييم شاملة تراجع أداء المرافق الصحية وتعزز خطط الارتقاء بالجودة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / حكيم الشبحي

أقام مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تبن صباح اليوم الخميس 9اكتوبر 2025م الاجتماع التقييمي الأول لأقسام التغذية العلاجية في المرافق الصحية بالمديرية بمشاركة مسؤولي عيادات التغذية العلاجية من مختلف المرافق الصحية.

ويهدف الاجتماع إلى مراجعة نتائج العمل خلال الفترة المنصرمة وتحليل بيانات المؤشرات الصحية إلى جانب مناقشة خطة العمل للربع الأخير من العام 2025م بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة خدمات التغذية العلاجية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة سهير الشاطري مديرة إدارة التغذية العلاجية بمحافظة لحج والدكتور خالد الرفاعي مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تبن والأخ حكيم صلاح مشرف التغذية بالمديرية.

وخلال الجلسة تم استعراض مؤشرات الأداء في أقسام التغذية العلاجية ومناقشة نتائج برامج التغذية العلاجية (SAM) والتغذية المتكاملة (MAM) إضافة إلى مراجعة التقارير الخاصة بالأشهر التسعة الماضية وتحديد أبرز التحديات والاحتياجات الميدانية.

كما ناقش الحاضرون الخطط التطويرية للأشهر الثلاثة المقبلة وسبل متابعة المرافق التي شهدت انخفاضا في الأداء بهدف ضمان استمرارية التحسن في خدمات التغذية ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد المشاركون في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين المرافق الصحية وقسم التغذية بالمحافظة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج في المؤشرات الصحية المرتبطة بالتغذية.

وتجدر الإشارة إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها الدكتور خالد الرفاعي مدير مكتب الصحة بمديرية تبن وفريقه في المتابعة المستمرة وتفعيل برامج التغذية في المرافق الصحية وهو ما يعكس حرص المكتب على تحسين المؤشرات الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المديرية.