دعم التعليم في تبن: المنظمة الفرنسية توزع الحقائب المدرسية على 1190 طالبا بمدرسة قرية البيطرة

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / حكيم الشبحي

دشنت المنظمة الفرنسية (SLF) صباح اليوم الاثنين 13اكتوبر 2025م في مدرسة الوحدة قرية البيطرة بمديرية تبن عملية توزيع الحقائب المدرسية للطلاب والمعلمين ضمن أنشطة مشروع تعزيز سبل العيش وقدرة المجتمعات المتضررة من الأزمات على الصمود، والذي يشمل عدة قطاعات من بينها التعليم والمياه والصرف الصحي والأمن الغذائي وسبل العيش والحماية.

حيث جرى التوزيع بحضور مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ مقبل السلامي إلى جانب عقال المنطقة ورئيس وأعضاء مجلس الآباء و استهدف الدعم جميع طلاب المدرسة في الفترتين الصباحية والمسائية (بنين وبنات) وبلغ عدد المستفيدين 1190 طالبا وطالبة.

يأتي هذا النشاط ضمن حملة "العودة إلى المدرسة" للعام الدراسي 2025م / 2026م التي تنفذها المنظمة في مديريتي تبن وردفان بمحافظة لحج بهدف تحسين الوصول إلى التعليم الجيد للأطفال المتأثرين بالنزاعات وتوفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة تسهم في استمرار العملية التعليمية.

وفي تصريح لـ مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية تبن الأستاذ مقبل السلامي عبر عن شكره وتقديره للمنظمة السويدية للتنمية الفردية على دعمها المستمر لقطاع التعليم في المديرية مشيدا بالدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به في دعم المدارس والطلاب.

وأكد السلامي أن مثل هذه المبادرات تعكس روح الشراكة الفاعلة بين المنظمات والمكاتب الحكومية وتسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية وتشجيع الطلاب على الالتحاق بمدارسهم.

من جانبه أوضح ممثل المنظمة الفرنسية (SLF) أن توزيع الحقائب المدرسية يأتي في إطار جهود المنظمة لدعم التعليم وتحسين جودة التعلم في المناطق المتأثرة بالنزاعات مؤكدا أن التعليم يمثل حجر الأساس في بناء المجتمعات وأن المنظمة ستواصل تنفيذ مشاريعها الإنسانية التي تخدم الأطفال والأسر الأشد احتياجا.

بدوره عبر مدير مدرسة الوحدة بقرية البيطرة الاستاذ محمد سالم عن امتنانه لهذه المبادرة مؤكدا أن توزيع الحقائب المدرسية ساهم في رفع معنويات الطلاب وشجعهم على الاستمرار في التعليم كما خفف عن كاهل أولياء الأمور الأعباء المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

يذكر أن مشروع توزيع الحقائب المدرسية الذي تنفذه المنظمة الفرنسية (SLF) يستهدف ست مدارس في مديريتي تبن وردفان بمحافظة لحج ضمن جهودها الرامية إلى دعم العملية التعليمية وتحسين فرص الوصول إلى التعليم في المجتمعات المتأثرة بالأزمات.