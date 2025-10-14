شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يفتتح مجمعي الشيخ محمد بن زايد التربويين في مديريتي الأزارق وجحاف بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افتتح الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، صباح الثلاثاء، مجمعي الشيخ محمد بن زايد التربويين النموذجيين في مديريتي الأزارق وجحاف بمحافظة الضالع، واللذين تم تشييدهما بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويتكوّن كل مجمع في مرحلته الأولى من 24 فصلاً دراسيًا للتعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى قاعات متخصصة لتعليم الحاسوب، ومختبرات علمية، ومرافق إدارية حديثة، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير فرص تعليمية نوعية للطلاب في المديريتين.

وفي كلمته عقب مراسم الافتتاح، اللذين حضرهما عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، يتقدمهم الأستاذ عبدالرحمن الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة، والأستاذ عبدالعزيز الجفري، والأستاذ مؤمن السقاف رئيس تنفيذية انتقالي العاصمة عدن، والعميد الركن عبدالله مهدي سعيد رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمحافظة الضالع، عبّر الرئيس الزُبيدي عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمه المتواصل لمسيرة البناء والتنمية المستدامة في بلادنا.

وأشار الرئيس الزُبيدي إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها مثل هذه المشاريع الحيوية في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، مؤكدًا أن تسمية المجمعين باسم الشيخ محمد بن زايد هي رسالة وفاء وتقدير لقيادةٍ قدّمت نموذجًا رائدًا في العطاء الإنساني ودعم التنمية. كما أوضح أن هذين المشروعين التربويين يمثلان نقطة تحول مهمة في مسار التعليم بمديريتي الأزارق وجحاف.

واختتم الرئيس القائد كلمته بالتأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيواصل مسيرة البناء والتنمية في عموم محافظات الجنوب، جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في التحالف العربي، وفاءً لتضحيات الشهداء وجهود الداعمين لمسيرة الجنوب نحو الاستقرار والازدهار.

من جانبهم، عبّر مديرا مديريتي الأزارق وجحاف ومديرو مكاتب التربية والتعليم في المديريتين عن شكرهم وامتنانهم للجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي لتنفيذ المشروعين الاستراتيجيين، مؤكدين أن هذه المشاريع النوعية في قطاع التعليم سيكون لها أثر كبير في تنمية المديريتين.

كما وجّه مسؤولو المديريتين شكرًا خاصًا، نيابةً عن الأهالي، لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعبًا على دعمها المتواصل للمناطق الريفية، مشيدين بالمواقف الأخوية للأشقاء في دولة الإمارات إلى جانب شعبنا، ودعمهم اللامحدود في مختلف الجوانب الإنسانية والتنموية.

وحضر مراسم الافتتاح كلٌّ من الأستاذ عبدالعزيز الشيخ، رئيس هيئة الإعلام والثقافة، والأستاذ خالد محسن الخليفي، رئيس هيئة التعليم والشباب والرياضة في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.