البوستر الرسمي لمسلسل "جولة أخيرة" قبل عرضه على amazon prime

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "جولة أخيرة" البوستر الدعائي الثاني والرسمي للعمل الذي تم الانتهاء من تصويره مؤخراً، وذلك تمهيداً لبدء عرضه عبر منصة "Amazon Prime"، يوم 25 يناير الجاري

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، وضيفا الشرف أحمد فهمي وحنان مطاوع، والعمل مكون من 9 حلقات وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط.

أحمد السقا يخوض دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشارك معه في البطولة طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، هدى الأتربي، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال .