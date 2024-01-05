بعد بتر قدمه.. نبيلة عبيد تطمئن الجمهور من مصر على حالة فادي ابراهيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة المصرية نبيلة عبيد على مساندة الفنان اللبناني القدير فادي إبراهيم في أزمته الصحية، بعد خضوعه لجراحة بتر في قدمه.

ونشرت عبيد صورة جمعتها مع إبراهيم عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، مؤكدة أنها اتصلت به هاتفياً للاطمئنان على صحته، وقالت في تعليقها على الصورة: “أسعدني خبر قرب تعافيه وعودته الى نشاطه المعتاد، فادي ممثل عملاق تعاونا سوياً في مسلسل “البوابة الثانية”، وأتمنى أن يجمعنا عمل فني من جديد في القريب العاجل”.

وتلقّت نبيلة عبيد إشادات من المتابعين ومن عدد كبير من الفنانين على غرار الممثلة اللبنانية كارمن لبّس والممثلة المصرية غادة عبد الرازق.

وفي سياق متصل، تحدّث نقيب الفنانين اللبنانيين نعمة بدوي عن وضع فادي إبراهيم بعد عيادته في المستشفى، قائلاً: “لا نعرف بالضبط دقة وضعه الصحي، فهو الآن يخضع لعملية في الطرف المبتور بعد أن تعرض لمضاعفات”. وأضاف: “وضعه الصحي حرج ودقيق، لكن غير صحيح أنه فقد كليته، فهو يخضع لغسيل الكُلى مرتين أسبوعياً، منذ سنة أو أكثر، وموجود في غرفة عادية وليس في العناية المشدّدة، وبكامل وعيه، وكما نعرفه بابتسامته… عندما زرته بالأمس مع عدد من الفنانين كان ينكّت معنا ويضحك، فلا داعي للتهويل، فهو بمعنويات مرتفعة ونفسية جيدة”.