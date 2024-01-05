“مستواه رديء جداً”.. مؤلف شهير يشنّ هجوماً عنيفاً على محمد رمضان.. وماذا قال عن زملائه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّ السيناريست والإعلامي محمد الغيطي هجوماً على بعض الفنانين بسبب اختياراتهم السينمائية في الفترة الأخيرة، معبّراً عن رأيه في أفلام محمد رمضان ومحمد هنيدي، كما في أعمال كريم عبد العزيز، مشيراً إلى تدنّي مستوى الإنتاج السينمائي اليوم.

وقال الغيطي: “معظم الإنتاج السينمائي مستواه رديء جداً، وفي ناس اختياراتهم بتنم على أنهم على الطريق السليم، وبحترم اختيارات كريم عبد العزيز وعقله وكذلك شغل آل دياب، وعمرو سلامة وفي ناس موهوبين وبيقدموا صناعة وفن”.

واختتم الغيطي كلامه مؤكداً أن بعض الفنانين اختياراتهم سيئة، بالقول: كل اختيارات محمد هنيدي الأخيرة سيئة، ومحمد رمضان سيئ في كل اختياراته، والانتشار والشهرة غير القيمة، لأن حمو بيكا منتشر لكنه بيقدّم سلعة رديئة وابتذال وإسفاف، لكن فيه نجوم قيمة زي محمد منير ودريد لحام ومارسيل خليفة”.