كريس موسى يبدأ العام بخطوات ثابتة.. لمن يقول: “بيكفي بُعد وتجريح”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بخطوات ثابتة، يبدأ الفنان اللبناني كريس موسى العام الجديد بأغنية جديدة تحمل عنوان “اشتقتلو”، طرحها في الساعات الماضية عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” ومختلف المواقع الموسيقية.

الأغنية من كلمات شربل الورعة وألحان محمود حسن وتوزيع يوسف حسين ويدور موضوعها حول الصراع الذي يعيشه العاشق بين القلب والعقل في علاقة حبّ غير متّزنة.

ويقول كريس في مطلع الأغنية: “اشتقتلو، انا قلبي رق بس عقلي بيقلي لأ بيني وبينو خطوة زغيري وانا ناطر ع بابي يدق”. ويتابع: “اشتقتلو وما لح قلّو وعدربي ابدا ما دلّو بيعرف دربي كتير منيح بيكفي بُعد وتجريح يرجع تيردلّي الروح قلبي لإلو مفتوح”.

وأعلن كريس موسى عن صدور الأغنية من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “اشتقتلو صارت على يوتيوب وكل المواقع الموسيقية، بتمنى تحبوها قد ما أنا حاببها”.

الجدير ذكره أن آخر الأعمال الفنية للفنان كريس موسى كانت أغنية “كلمة بابا” التي أهداها إلى طفلته الحديثة الولادة، من كلمات إيلي مخول، ألحان نبيل يونس وشربل موسى شقيق كريس وتوزيع نبيل يونس.

وبرصيد كريس موسى العديد من الأغنيات الناجحة ومنها: “تكبرتي عليي”، و“بعد بذاكرتي”، و”طلّت عروس”، وجرّبت كتير” وغيرها.