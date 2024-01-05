ماجدة الرومي نجمة “ليالي السعديات” في أبوظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: انضمت أيقونة الطرب اللبنانية ماجدة الرومي، إلى كوكبة من أساطير الموسيقى، الذين يحيون حفلات “ليالي السعديات”، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية، التي تُقام على مدار 3 أشهر في مسرح مفتوح بجزيرة السعديات بأبوظبي.

وتشدو أسطورة الغناء العربي، ماجدة الرومي، صاحبة الموهبة الاستثنائية والصوت العذب القوي والأداء الراقي، والحائزة العديد من الجوائز، بأجمل أغنياتها يوم 10 فبراير 2024، في أمسية لا تُنسى في العاصمة.

ويحظى جمهور “ليالي السعديات”، أيضاً، بفرصة الاستمتاع بخيارات متنوعة من أشهى المأكولات والمشروبات، بما في ذلك ألذ الأطباق العصرية من عدد من المطاعم والمقاهي في منطقة السعديات.

وتستضيف “ليالي السعديات” ألمع النجوم العرب والعالميين على مدار 3 أشهر، مسلطة الضوء على دور الموسيقى باعتبارها لغة عالمية مشتركة تحمل رسائل الحوار والتفاهم والتعايش. وكانت الفعالية قد كشفت من قبل عن أسماء عدد من نجوم حفلاتها، ومن بينهم النجمة ماريا كيري يوم 6 يناير، والنجمة الإيرانية كوكوش يوم 20 يناير، والتينور الإيطالي أندريا بوتشيلي يوم 27 يناير.

وبينما بيعت تذاكر حفل ماريا كاري بالكامل، من المقرر الإعلان عن المزيد من الفنانين خلال الأسابيع المقبلة. ويمكن للجمهور حجز تذاكر الحفلات التالية عبر ticketmaster.ae، بأسعار تبدأ من 200 درهم.

يذكر أن “حياكم في أبوظبي”، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تستضيف فعاليات «ليالي السعديات» برعاية “ميرال”، و”السعديات”، و”الدار”.