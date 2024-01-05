علاقة شيرين بخطيب فنانة شهيرة تثير جدلاً.. ساندها في محنتها فتحوّلت صداقتهما إلى حب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث للمرة الثانية على التوالي خلال الساعات الماضية، وذلك ليس فقط بسبب حفلها الأخير في دبي و”مزحة” عن العراق، إنما بعد انتشار خبر ارتباطها بطبيب أمراض نساء والخطيب السابق للفنانة مريهان حسين.

وتداولت بعض الأنباء عن وجود قصة حب جديدة لشيرين مع طبيب مصري، عقب انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الطبيب هو الخطيب السابق لمريهان، ما تسبب في جدل واسع.

وكانت مريهان حسين، مخطوبة لطبيب يدعى تامر سليم. استمرت الخطوبة بضعة أشهر، ليتم فسخها مؤخراً.

ومساء الأربعاء شاركت عبر خاصية الستوري في إنستغرام الآية القرآنية: “وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.

وبحسب الأنباء، فإن الطبيب رافق شيرين عبد الوهاب في حفلاتها الأخيرة، حيث ظهر شخص برفقتها في حفلها الأخير بدبي قبل أيام.

إلا أن هناك تضاربا في المعلومات عما إذا كان هذا الشخص، حبيب شيرين الجديد، أم أنه يشرف على حالتها الصحية بشكل دائم.

فيما أفادت بعض وسائل الإعلام بأن العلاقة بين شيرين والطبيب بدأت حينما بدأ يشرف على حالتها الصحية، وبعد انفصالها عن حسام حبيب أصبحت علاقة الصداقة بينهما أقوى حتى إنه ظهر معها بحفلها بدبي.