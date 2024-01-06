بحضور مدحت العدل وعمرو مصطفى .. جمعية المؤلفين والملحنين تعقد مؤتمرا صحفياً حول تراث أم كلثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية مؤتمرا صحفيا، بقاعة محمد حسنين هيكل في نقابة الصحفيين، حول حقوق الملكية الفكرية وتراث "أم كلثوم" ورموز الفن، بحضور الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، و الإذاعية نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للجمعية.

وقال مدحت العدل إن سبب عقد المؤتمر هو اللغط والجدل الذي أثير ومازال، حول حقوق ملكية تراث كوكب الشرق ورموز الفن، وادعاء إحدى شركات الإنتاج امتلاكها لحقوق الملكية الفكرية لهذا التراث، دون وجه حق أو سند قانوني، وأن هناك مستندات هامة وأحكام قضائية تؤكد عكس ما تدعيه هذه الشركة.

ومن جانبها أكدت الإذاعية نادية مبروك رئيسة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، أن تراث رموز الفن هو ثروة قومية يملكها الجمهور، والدولة ممثلة في شركة صوت القاهرة، وأنها ليست ملكا خاصة لشركة أو لأشخاص.

أما الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للجمعية، أوضح أن حق الأداء العلني لكبار النجوم، هو مملوك لجمعية المؤلفين والملحنين، ولا يجوز لأي شخص أو جهة أن تتنازل عنه لأحد مهما كان .

وأشار "لطفي" إلى أن الشركة التي تدعي ملكية محتوى "أم كلثوم" الفني، تعهدت كتابيا أنها لن تمس المحتوى دون الرجوع إلى الجهة صاحبة الحق الوحيد والأصيل في هذا الشأن.

أما الفنان عمرو مصطفي، فطالب مجلس النواب بضرورة التدخل لحسم الجدل حول ملكية تراث رموز الفن وتوضيح أن جمعية المؤلفين والملحنين هي الوحيدة صاحبة الحق في التصريح لاستخدام هذا التراث.